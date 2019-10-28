رياضة | فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تحركاتهم من أجل لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يتحرك لضم صفقتين من العيار الثقيل

تحركات الأهلي تأتي في ظل رغبة الإدارة والمدرب السويسري رينيه فايلر في الاستفادة من عملية الاستبدال حيث يتبقى للفريق ورقتين يمكنهما المغادرة في فترة الانتقالات الشتوية بعد خروج كل من أحمد حمدي وباسم علي إلى الجونة ومحمد شريف إلى إنبي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الأهلي استقر على ضم صفقتين في يناير ، سيكون أحدهما لاعب مدافع وهو يفاضل بين أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون وأسامة جلال مدافع إنبي.

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أما المركز الثاني وهو خط الهجوم، حيث بدأ المارد الأحمر في الدخول في مفاوضات مع مهاجم إفريقي لا ترغب الإدارة في الكشف عن اسمه بالإضافة إلى حسام حسن لاعب سموحة وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر رفض فكرة رحيل جونيور أجايي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقطع فايلر الطريق على جونيور أجايي للرحيل عن الأهلي بعد تلقيه العديد من العروض المغرية مبدياً تمسكه الشديد باللاعب بعد ظهوره بشكل مميز مع الأهلي في المباريات الماضية.

ورحب فايلر باستمرار أجايي مع الأهلي في الفترة القادمة لحاجة الفريق لجهوده فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد أنباء وصول عروض خليجية للحصول على خدماته.

وأبلغ الأهلي نجمه النيجيري أجايى برفض فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء، والتمسك بخدماته بالمرحلة المقبلة، خصوصًا بعد استعادته جزءًا كبيرًا من مستواه الفنى.