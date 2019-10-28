رياضة | بيل يعلق على أنباء رحيله عن ريال مدريد ويكشف موعد إعتزاله

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علق جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد على أنباء رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وكشف عن موعد إعتزاله لعب كرة القدم.

رحيل بيل عن ريال مدريد

وكان هناك العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى اقتراب رحيل بيل عن صفوف نادي ريال مدريد خلال الشتاء القادم بسبب سوء مستواه وتوتر علاقته مع إدارة الفريق بالإضافه إلى كثرة إصاباته.

تعليق بيل على أنباء رحيله عن ريال مدريد

وأجاب بيل في تصريحات صحفية على سؤاله حول متابعته لأنباء رحيله قائلا: لا أستطيع التحدث عن شيء لا أهتم به,أتابع لعبة الجولف ، هل تريد مني أن أخبرك من هو الرقم الأول في العالم في اللعبة؟ هذه هي هوايتي.

قرار الإعتزال

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وأضاف بيل: أنا في وقت في حياتي المهنية حيث أحتاج إلى التفكير في أشياء أخرى غير كرة القدم ، الاعتزال سيكون بعد فترة طويلة لم أفكر فيه كثيرًا ، لكن عمري 30 عامًا وعليك الانتباه إلى هذه الأمور أحاول الأعتناء بنفسي ولا أفضل الجلوس على الأريكة.

وأنهى بيل حديثه قائلا: عندما تكون شاباً تكون كرة القدم كل شيء بالنسبة لك ولكن عندما تلعب كثيراً يقل اهتمامك بها, لا زلت أستمتع بكرة القدم ولكن بدرجة أقل.

الأندية التي ترغب في ضم بيل

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع بيل الفترة القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي توتنهام وبعض أندية الدوري الصيني.

مشاركات بيل مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك جاريث بيل 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.