رياضة | عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي بيراميدز صدمة قوية للأهلي في صفقة التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.

وكان النادي الأهلي قد أبدي اهتمامه بالتعاقد مع تراوري لاعب وسط بيراميدز بعد إصابة محمد محمود في الأيام الماضية بقطع في الرباط الصليبي وخروجه من الحسابات.

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وجاء تفكير الأهلي في التعاقد مع تراوري بعد تألقه في المباريات الماضية مع بيراميدز وكان له دور حاسم في حصد العديد من النقاط لفريقه سواء في البطولة المحلية أو الإفريقية.

ويرفض بيراميدز فكرة رحيل اللاعب لحاجة الفريق لخدماته خاصة مع الاقتراب من بلوغ دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بجانب بحثه عن تحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري المصري.

وانضم البوركيني إيريك تراوري لنادي بيراميدز في يناير 2018 قادماً من فريق مصر المقاصة 2018 في صفقة تقدر تجاوزت حاجز الـ2 مليون يورو.