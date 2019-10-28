رياضة | خطوة مفاجئة تقرب نجم ريال مدريد من الرحيل

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يستعد نجم نادي ريال مدريد الإسباني إلى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة والنادي يكشف عن موقفة من قرار اللاعب.

بيل يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

أكدت صحيفة آس الإسبانية أن الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد يقترب بشكل كبير جدا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال يناير القادم.

وكشفت الصحيفة أن بيل سافر إلى لندن اليوم الإثنين 28 أكتوبر ليجتمع مع وكيل أعماله ويبدأ التناقش معه بشأن مستقبله في الفترة القادمة.

موقف ريال مدريد من رحيل بيل

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وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد لا يمانع في رحيل بيل عن صفوف الفريق الفترة القادمة بسبب سوء مستواه مع الفريق وكثرة إصاباته بالإضافة إلى توتر العلاقة بينه وبين إدارة النادي بشكل كبير.

كما ذكرت الصحيفة أن بيل يعاني من إصابة منذ عودته من فترة التوقف الدولي ولكن نادي ريال مدريد لم يعلن عن حجم إصابته بطلب من اللاعب.

الأندية التي ترغب في ضم بيل

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع بيل الفترة القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي توتنهام وبعض أندية الدوري الصيني.

مشاركات بيل مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك جاريث بيل 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.