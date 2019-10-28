رياضة | فرج عامر يفتح النار على أندية القمة بسبب نجوم سموحة

وأبدى رئيس النادي السكندري غضبه الشديد تجاه هذا التصرف خاصة والذي وصفه بالسيناريو الباهت خاصة وأن الاستبدال لديهم محدود.

وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"عودة السيناريو الباهت ودخول أندية القمة في الصراع علي نجوم سموحة علما بأن الاستبدال لديهم محدود في يناير مما يعني تعذر انتقال أي من نجوم سموحة".

وأضاف : "فلماذا كل هذا الجدل ، هل المقصود خروج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم".

وأوضح :"المنتخب الاول اختار حسام حسن من سموحة وتخطي في اختياراتة ثلاث لاعبين من سموحة احدهم سوف يكون احد اهم لاعبي الدوري العام هذا الموسم ".

ويحتل فريق سموحة المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٥ نقاط جمعهم من ٤ مباريات.

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