رياضة | فرج عامر يفتح النار على أندية القمة بسبب نجوم سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يفتح النار على أندية القمة بسبب نجوم سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأبدى رئيس النادي السكندري غضبه الشديد تجاه هذا التصرف خاصة والذي وصفه بالسيناريو الباهت خاصة وأن الاستبدال لديهم محدود.
وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"عودة السيناريو الباهت ودخول أندية القمة في الصراع علي نجوم سموحة علما بأن الاستبدال لديهم محدود في يناير مما يعني تعذر انتقال أي من نجوم سموحة".
وأضاف : "فلماذا كل هذا الجدل ، هل المقصود خروج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم".
وأوضح :"المنتخب الاول اختار حسام حسن من سموحة وتخطي في اختياراتة ثلاث لاعبين من سموحة احدهم سوف يكون احد اهم لاعبي الدوري العام هذا الموسم ".
ويحتل فريق سموحة المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٥ نقاط جمعهم من ٤ مباريات.
من جانبه، بدأت المنافسة الشرسة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك على ضم أولى صفقات فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ودخل نادي الزمالك في منافسة لضم حسام حسن مهاجم سموحة خلال يناير القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق الفترة القادمة.
وأجرى جهاز الكرة بنادي الزمالك إتصالات بحسام حسن خلال الأيام القليلة القادمة لمعرفة رأيه في الانضمام إلى النادي وكان هناك ترحيب من اللاعب.
وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات أيضا مع حسام حسن الفترة الماضية لضمه في الشتاء القادم ولكن توقفت مفاوضات المارد الأحمر بشكل مفاجئ.
ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن بالدوري.