رياضة | هيثم شعبان: الكأس لن يؤثر على مشوار سيراميكا كليوباترا .. اللاعبون يعرفون أهدافنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم شعبان: الكأس لن يؤثر على مشوار سيراميكا كليوباترا .. اللاعبون يعرفون أهدافنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية لاعبيه لمواجهة النصر، في الثالثة عصر غد الثلاثاء، على ملعب النصر، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الثانية.



وأشار شعبان إلى أن النصر يضم العديد من العناصر الشابة، وكذلك العناصر التي تمتلك خبرات اللعب في دوري الدرجة الثانية، مشددا على تجهيز فريقه الجيد لهذه المباراة، مؤكدا على وجود منافسة شرسة بين لاعبي سيراميكا كليوباترا على دخول التشكيل الأساسي للفريق.



وأضاف في تصريجات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت، أن تطوير أرضية ملعب النصر في الفترة الماضية سيكون له أثر جيد على سير المباراة، وعن جماهير النصر أكد أن سيراميكا كليوباترا يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ومعظمهم لعب من قبل في الدوري الممتاز، وقادر على اللعب تحت الضغط الجماهيري.



وأردف قائلا: "لا يوجد حالة حزن بين اللاعبين بعد الخروج من بطولة كأس مصر أمام النجوم بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، لاعبونا يعلمون جيدا أولوياتنا في الموسم، الهدف الأول والأخير هو الدوري والصعود إلى الدوري الممتاز، نجحنا في الفصل بين الدوري والكأس، والكل الأن في حالة معنوية مرتفعة واستعداد كبير للفوز في لقاء الغد".