رياضة | مانشستر يونايتد يرصد مبلغًا ضخمًا لخطف موهبة بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يرصد مبلغًا ضخمًا لخطف موهبة بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرض مالي ضخم لضم موهبة نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وخطفه من كبار أوروبا.

مانشستر يونايتد يستهدف ضم سانشو

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند خلال فترة الشتاء القادم.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد حاول أكثر من مرة التعاقد مع سانشو وبالتحديد في الصيف الماضي ولكن فشل النادي الإنجليزي في ذلك.

مانشستر يونايتد يجهز عرض مالي ضخم لضم سانشو

وكشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد مستعد لتقديم مبلغ ضخم يصل إلى 100 مليون جنية إسترليني لضم سانشو في يناير القادم.

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الأندية التي ترغب في ضم سانشو

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية أبرزها نادي ليفربول ونادي ريال مدريد.

مشاركات سانشو مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم

وقد شارك جادون سانشو في 13 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.

ترتيب نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.