رياضة | رينادر يوافق على خوض ودية السعودية وباراجواي بدون لاعبي الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينادر يوافق على خوض ودية السعودية وباراجواي بدون لاعبي الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت :"والق المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد على الطلب الذي تقدمت به إدارة الهلال بالسماح للاعبي الفريق بالعودة إلى ناديهم بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام أوزبكستان التي ستقام يوم ١٤ نوفمبر المقبل، في ختام الدور الأول من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٠ وكأس أسيا ٢٠٢٣.‬

‫وأضاف :"وجاء قرار سماح مدرب الأخضر للاعبي الهلال تقديرًا لمهمة الفريق الوطنية التي سيخوضها في إياب نهائي دوري أبطال أسيا والذي سيجمع فريقي الهلال وأوراوا ريد دايموند الياباني يوم ٢٤ من الشهر نفسه، حيث تقرر أن يلعب المنتخب الوطني مباراة منتخب باراجواي الودية يوم ١٩ نوفمبر دون مشاركة لاعبي فريق الهلال".‬

والجدير بالذكر أن الهلال السعودي نجح في التأهل لنهائي دوري أبطال أسيا بعدما تخطى عقبة نظيره السد القطري حيث فاز ذهابًا بنتيجة ٣-١ في الدوحة، وتلقى الخسارة بالسعودية بنتيجة ٢-٤.

‫وافق الفرنسي هيرفي رينادر المدير الفني لمنتخب السعودية على خوض المواجهة الودية أمام باراجواي والمقرر لها يوم ١٩ من الشهر المقبل بدون لاعبي فريق الهلال.‬