رياضة | العامري فاروق رئيسا للأهلي باجتماع الشيخ زايد والطبيب يمنع حضور الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العامري فاروق رئيسا للأهلي باجتماع الشيخ زايد والطبيب يمنع حضور الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الخطيب يغيب عن اجتماع الإدارة

ووصل منذ ما يقرب من ساعة أعضاء مجلس الإدارة بمدينة الشيخ زايد، وسط غياب للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وتقرر أن يرأس الاجتماع العامري فاروق بالنيابة عنه. ويأتي غياب بيبو عن الاجتماع، بسبب تعليمات من الطبيب الخاص والذي فضل إراحته، بعد عملية الحقن التى خضع لها الأسبوع الماضى بأحد المستشفيات بالإسكندرية.

قطاعات النادي وتأجيل القمة على رأس أولويات الاجتماع

ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة عدد من الأمور الخاصة بقطاعات النادي المختلفة، وأزمة تأجيل مباراة القمة ومباريات الدوري العام. Advertisements كما يستعرض المجلس، أعمال الخطة الإنشائية بفروع النادي الثلاثة وآخر المستجدات بفرع النادى بالتجمع الخامس ومناقشة عدد من الأمور الخاصة بقطاع النشاط الرياضي. الجبلاية تعلن تأجيل الدوري العام

وأعلن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مواجهات بطولة الدوري العام، بسبب استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. ويلعب المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي ستخوض مبارياتها على ملعب القاهرة، بجوار كل من "مالي وغانا والكاميرون".

وكان من المقرر أن يعقد الأهلي، اجتماعه بفرع الشيخ زايد أول أمس السبت، قبل أن يتم تأجيله لليوم الإثنين، أملا في حضور رئيس النادي، إلا أن تعليمات الطبيب حالت دون ذلك.

انطلق منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، بفرع النادي بمدينة الشيخ زايد، لمناقشة أهم الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم والخطة الإنشائية.