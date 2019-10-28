رياضة | فضل يجتمع بالنبراوي لوضع الرتوش الأخيرة لتنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضل يجتمع بالنبراوي لوضع الرتوش الأخيرة لتنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً مطولاً اليوم مع منتصر النبراوي رئي شركة تذكرتي وبريزنتيشن لوضع الرتوش الأخيرة حول تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

فضل يجتمع بالنبراوي لوضع الرتوش الأخيرة لتنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

وتحدث فضل والنبراوي حول تجهيزات حفل الإفتتاح التى ستتولي شركة بريزنتيشن تنظيمه، وأيضاً تقرر حجز تذاكر البطولة عبر شركة تذكرتي كما كانت ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التى نظمتها مصر واثبتت نجاح كبير، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي و أحمد عبادة.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في مصر علي مجموعتين الأولي ستقام علي ستاد القاهرة الدولى بتواجد مصر ومالي والكاميرون وغانا

بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

وستقام مباراة الإفتتاح بين منتخبي مصر ومالي يوم 8 نوفمبر المقبل علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة مساءاً.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أعلن عن قائمة مبدئية تضم 27، وسيتم إختيار 21 لاعب فقط من القائمة وإعلانها رسمياً يوم 29 أكتوبر، لخوض البطولة.

قائمة المنتخب الأولمبي :

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حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي مصطفي شوبير

خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق ، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي

خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

احمد حمدي

خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور

، عبدالرحمن مجدي محمد محمود

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان ناصر منسي

ولكن تقرر خروج محمد محمود لاعب وسط الأهلي من القائمة بعد الإصابة التى لحقت به بالرباط الصليبي.