رياضة | الصفقة المستحيلة.. فلورنتينو بيريز يُجهز لإعادة "الأسطورة" إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة المستحيلة.. فلورنتينو بيريز يُجهز لإعادة "الأسطورة" إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير النادي عن طريق ضم صفقة غير متوقعة للجميع خلال الفتنرة القادمة.

ريال مدريد يحاول إعادة رونالدو للفريق

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في استعادة خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق ونجم نادي يوفنتوس الحالي إلى الفريق مرة أخرى.

وأكدت التقاير أن فلورنتينو بيريز قد تواصل مع رونالدو بالفعل في محاولة لإقناعه بالعودة إلى النادي مرة أخرى في نهاية الموسم الحالي نظرا لحاجة الفريق له.

موقف رونالدو من مغادرة يوفنتوس

وأشارت التقارير إلى أن كريستيانو رونالدو لا يريد الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس في الوقت الحالي إلا عقب انتهاء عقده مع الفريق و فوزه بلقب كبير مع النادي مثل دوري أبطال أوروبا.

خطة جديدة من ريال مدريد

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كما أشارت التقارير الصحفية إلى أنه في حالة استمر رونالدو في رفضه العودة إلى نادي ريال مدريد فإن النادي سينتظر حتى يعلن اللاعب إعتزاله لعب كرة القدم ويقوم النادي بتعينه في منصب سفير النادي ليمثل أيضا وجهه دعائية للنادي.

انتقال رونالدو إلى يوفنتوس

يذكر أن رونالدو كان قد انضم إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي منذ موسمين قادما من صفوف نادي ريال مدريد حتى عام 2021 في صفقة قياسية على مستوى العالم.

مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 13 مباراة حتى الآن خلال هذا الموسم مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين وحصد مع الفريق لقب الدوري الإيطالي.

ترتيب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.