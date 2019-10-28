الامارات | الوحدة يسحب شكواه ضد مراد باتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يسحب شكواه ضد مراد باتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة فض المنازعات باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الاثنين بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار عيسى صالح حفظ قضية لاعب الجزيرة المحترف المغربي مراد باتنا بعدما تلقت اللجنة خطابا من نادي الوحدة يعلن فيه سحب شكواه المقدمة ضد لاعبه السابق مراد باتنا والتنازل عن القضية التي رفعها الى لجنة فض المنازعات أثر تعاقد اللاعب مع نادي الجزيرة.

وكان نادي الجزيرة أعلن في أغسطس الماضي تعاقده رسميا مع باتنا.