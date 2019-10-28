شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الكاحل تعاود «صلاح».. وترقب فى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت صحيفة «ديلى ميل» إحراز الدولى المصرى محمد صلاح هدفه الـ50 مع ليفربول على ملعب أنفيلد فى كافة البطولات، وذلك خلال مواجهة الفريق أمس الأول أمام توتنهام التى فاز بها «الريدز» بهدفين مقابل هدف، فى الجولة العاشرة من الدورى الإنجليزى، تقدم الضيوف بهدف هارى كين فى الثانية 47، وسجل للريدز جوردن هندرسون ومحمد صلاح فى الدقيقتين 52 و75، وأشارت الصحيفة إلى أهمية الهدف الذى سجله صلاح، والفوز الذى حققه ليفربول، فى ظل سعيه للمنافسة بقوة على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، حيث بقى فى صدارة المسابقة بـ28 نقطة.

ونجح النجم المصرى، محمد صلاح، فى تسجيل هدف الفوز للريدز قبل 15 دقيقة من النهاية عن طريق ركلة جزاء، ليسجل هدفه رقم 37 من 43 مباراة على ملعب أنفيلد فى البريميرليج.

وسجل «مو» هدفه رقم 50 بقميص الريدز فى مختلف البطولات على ملعب أنفيلد، ليحتفل بالوصول إلى يوبيله التهديفى الذهبى فى ملعب أنفيلد، مانحًا فريقه انتصارًا غاليًا حافظ على البداية الرائعة للموسم الحالى.

ولم يتمكن «صلاح» من استكمال المباراة وودع أرضية الملعب فى الدقيقة 85 للإصابة، وعلق يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق، خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة على حالة الفرعون المصرى قائلاً: «تعرض (مو) للإصابة فى نفس الكاحل الذى أصيب فيه من قبل، وهو فقط يشعر بالألم كلما استمر فى اللعب»، وأضاف المدرب: «ليست مشكلة كبيرة، ستزول يومًا ما، لكنها لا تزال قائمة بعض الشىء فى الوقت الحالى»، وهو ما يهدد انضمام اللاعب إلى معسكر المنتخب الوطنى المقرر إقامته فى نوفمبر المقبل.

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وامتدح يورجن كلوب أداء ليفربول أمام توتنهام هوتسبير قائلًا: «سعيد جدًا بالفوز، تلقينا هدفا مبكرا وهو أمر صعب، لكننا توقعنا أن يقوم به توتنهام، أن يكون هجومياً ويضغطنا. لقد خسرنا الكرة كثيراً فى وسط الملعب».

وأضاف: «عدنا للمباراة مرة أخرى، ضغطناهم ودفعناهم للخلف، ولعبنا كرة قدم جيدة، وخلقنا فرصا عديدا. حارس توتنهام تألق كثيرا وكان له إنقاذ رائع، أحببت الهدف الأول الذى سجلناه. الجيد فى الهدف الثانى الطريقة التى حصل بها «مانى» على ركلة الجزاء، لقد فزنا بالمباراة، ونحن نستحق هذا الفوز وأنا سعيد للغاية بالأداء»، وشهدت المباراة العديد من الأرقام المميزة، ومنها بلوغ ليفربول النقطة 28 بعد مرور 10 جولات فقط من بداية الموسم، فى سجل لم يتكرر فى عهد البريميرليج سوى مرتين من قبل، أولهما فى موسم 2005/2006 عن طريق تشيلسى، ووقتها أنهى البلوز الموسم بالفوز بالبطولة، وكرر مانشستر سيتى هذا السجل فى موسم 2017/2018، وشهد بالنهاية تتويج تاريخى غير مسبوق لرجال المدرب بيب جوارديولا.

وسجل هارى كين هدفه رقم 174 بقميص توتنهام فى مختلف البطولات، ليصبح الهداف التاريخى الثالث للسبيرز، معادلًا رقم مارتين شيفيرز (كين سجل هذا العدد من الأهداف فى 266 مباراة، شيفيرز سجل فى 367 مباراة).

كما أن هدف كين هو السادس بالتخصص ضد ليفربول فى مواجهات الفريقين فى البريميرليج، وعادل به السجل التهديفى الأكبر للاعب فى هذه المواجهة، وهو نجم ليفربول السابق، روبى فاولر.

ولم يخسر ليفربول فى آخر 10 مباريات فى البريميرليج لعبها على ملعب أنفيلد وتلقى خلالها هدفًا فى البداية، حيث فاز فى 7 وتعادل فى 3، محققًا الفوز فى آخر 6 مباريات تعرض فيها الفريق لمثل هذا السيناريو.