شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يطمئن على «مو» من الجهاز الطبى لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطنى لكرة القدم، مع الأيرلندى أندرو ماسيى، طبيب ليفربول الإنجليزى، للاطمئنان على إصابة محمد صلاح، نجم الكرة المصرية، الذى عاودته آلام الكاحل خلال مواجهة فريقه أمام توتنهام بالدورى الإنجليزى. ووفقا لمصدر بالمنتخب الوطنى، فإن طبيب ليفربول لم يجزم بتفاقم إصابة اللاعب، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت الإصابة ستستغرق أياما عديدة من عدمه، لافتا إلى أن مشاركة اللاعب مع ليفربول الإنجليزى فى المباريات المقبلة سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لايزال هناك وقت كاف للحكم النهائى على حجم الإصابة وإمكانية انضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى فى 11 نوفمبر المقبل.

فيما بدأت، أمس، تدريبات المنتخب الوطنى خلال المعسكر المفتوح الذى فضل إقامته حسام البدرى، المدير الفنى للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباريات مع أنديتهم خلال الفترة الأخيرة، خاصة لاعبى الزمالك وسموحة وبيراميدز، على أن ينطلق المعسكر المغلق يوم 5 نوفمبر ببرج العرب، استعدادا لمواجهة كينيا يوم 14 من نفس الشهر، ثم السفر إلى جزر القمر لخوض المباراة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا يوم 18 من نفس الشهر.

كان البدرى قد ضم 32 لاعبا على أن يتقلص عددهم إلى 23 لاعبا، يخوضون مواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وهم: محمد الشناوى وأحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات من الأهلى، ومحمد عوّاد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وأحمد سيد زيزو من الزمالك ومحمد بسام «طلائع الجيش» ورجب بكار ومحمد حمدى وعمر جابر وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى من بيراميدز وباهر المحمدى «الإسماعيلى» وحسام حسن من سموحة ومروان حمدى من وادى دجلة وأحمد جمعة من المصرى، بالإضافة إلى المحترفين أحمد حجازى «وست بروميتش الإنجليزى»، ومحمد صلاح «ليفربول الإنجليزى»، ومحمد الننى «بشكتاش التركى»، وأحمد حسن كوكا «براجا البرتغالى»، ومحمود حسن تريزيجيه «أستون فيلا»، ومحمود عبد المنعم «كهربا» المحترف بنادى أفيس البرتغالى. وأكد مصدر بالمنتخب الوطنى أن حسام البدرى، المدير الفنى، طلب من جهازه المعاون ضرورة متابعة لاعبين جدد خلال بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، للتركيز عليهم خلال المرحلة المقبلة.