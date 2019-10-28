شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس ادارة الأهلي .. والطبيب يلزم «الخطيب» بالراحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع الشيخ زايد وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.
ولم يتمكن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي من حضور الاجتماع بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي ألزمه بالراحة التامة بمنزله إلى نهاية الأسبوع الجاري بعد عملية الحقن في الظهر التي أجراها مؤخرا.
ويبحث المجلس في اجتماعه أيضًا استكمال الخطة الإنشائية في فروع النادي الثلاثة وكافة الترتيبات الخاصة بتدشين فرع الأهلي الرابع بالتجمع الخامس.
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