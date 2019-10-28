شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإيطالية تسلط الضوء على سقوط يوفنتوس وإنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإيطالية الضوء على سقوط يوفنتوس وإنتر ميلان فى فخ التعادل أمام كل من ليتشى وبارما، فى سباق الفريقين نحو حصد لقب «الاسكوديتو».

وعُنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «تعادل مزدوج فى الطريق إلى الاسكوديتو.. إنتر يفشل فى تجاوز يوفنتوس..، واليوفى يفتقد رونالدو.. لكن القمة بأمان». وأضافت: «روما وميلان: لا أحد يمكنه تحمل خطأ آخر.. الجيالوروسى فى حالة طوارئ وميلان يهاجم بلياو». وختمت: «تياجو موتا يوجه جنوى وبانديف يسجل.. جنوى يسجل ثلاثية ويهزم بريشيا».

فيما عنونت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت»: «الجميع يتوقف.. ليتشى الرائع يوقف يوفنتوس (1-1) لكن إنتر يفشل فى تجاوز البيانكونيرى بعد التعادل مع بارما أيضًا (2-2)».

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وأضافت: «سارى غاضب: علينا أن نضع الفرص بالشباك.. وكونتى يطالب بالتعزيزات». وختمت الصحيفة: «تياجو موتا يحول جنوى مع سوبر كوامى: يفوزون (3-1) على فريق بالوتيلي».

فيما خرجت صحيفة «توتو سبورت» بعنوان: «يوفنتوس يرتكب خطأ لكنه لا يدفع الثمن.. اليوفى يضيع العديد من الفرص ويتعادل مع ليتشى (1-1)، لكنه يواسى نفسه بتعادل الإنتر مع بارما(2-2)». وأضافت «المركز الأول ليوفنتوس آمن.. لكن سارى يصر: أخذنا الأمر بسهولة وأريد المزيد من التصميم.. بينما كونتى يصرح: أنا قلق». وختمت: «تياجو موتا وبداية عظيمة مع جنوى بعد الفوز على بريشيا (3-1)».

فى نفس السياق، اعتبر ماوريسيو سارى، المدير الفنى ليوفنتوس، أن تساهل اللاعبين كان السبب الرئيسى فى فقدان البيانكونيرى نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام ليتشى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت ضمن الجولة التاسعة من الدورى الإيطالى.

«سارى» تحدث لقناة «سكاى سبورت» بعد المباراة وقال: «لقد أدخلنا أنفسنا فى معركة على عكس أسلوبنا، خلقنا الكثير من الفرص ولكن لم نستغلها، وكذلك لم نتحكم جيدًا فى المباراة بعد تقدمنا، لذلك أنا غير راضٍ، لم يعجبنى أى شىء».

وأضاف: «تبقى الحقيقة أننا صنعنا 10 فرص ولكن لم نتمكن من أن نُسجل أيًا منهم، أعتقد أننا تساهلنا قليلًا وتحديدًا بعدما تقدمنا، لقد تعاملنا مع المباراة على أننا انتصرنا بالفعل وأن الأمر طبيعى». وتابع: «لا أعلم إن كُنّا سطحيين بهذه الطريقة. يجب ألا نعتقد أنه لمجرد صناعتنا العديد من الفرص فإننا سنسجل ونفوز تلقائيًا». شهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو، وقد كشف «سارى» عن أسباب الغياب بقوله: «كريستيانو كان مرهقًا بدنيًا وعقليًا، لذلك لم نكن لنساعده إذا ما أتى معنا فى هذه الرحلة. عندما يُعبر لاعب عن تعبه، فإنه من الصواب أن يُمنح الراحة».