شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يتربع على عرش اللعبة عالميًّا بإنجاز تاريخى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الوطنى للكاراتيه إنجازا تاريخيا بالفوز بلقب بطولة العالم والحصول على المركز الأول برصيد 19 ميدالية متنوعة، منها 7 ذهبيات و4 فضيات، و8 برونزيات فى البطولة التى أقيمت فى تشيلى - سانتياجو 2019 بمشاركة 86 دولة، بمشاركة 1456 لاعبا ولاعبة. وأعرب اللاعبون عن حلمهم بأن ينالوا تكريما رئاسيا من الرئيس عبدالفتاح السيسى أسوة بتكريمه لأبطال اليد ودورة الألعاب الإفريقية.

كانت الميداليات التى حصدها أبطال مصر فى البطولة كالتالى: الميدالية الذهبية للاعبة بسملة محمود وزن 54 كجم ناشئات - الميدالية الذهبية للاعبة ياسمين نصر وزن 48 كجم شابات - الميدالية الذهبية للاعب أحمد أيمن وزن 61 كجم شباب - الميدالية الذهبية للاعب حازم أحمد سعيد وزن فوق 76 شباب - الميدالية الذهبية للاعب طه طارق وزن فوق 84 كجم تحت 21 سنة - الميدالية الذهبية للاعبة فريال أشرف وزن 68 كجم تحت 21 سنة - الميدالية الذهبية كاتا جماعى بنين - الميدالية الفضية للاعب محمد حسين كاتا ناشئين - الميدالية الفضية للاعبة فاطمة عبد الناصر وزن 47 كجم ناشئات - الميدالية الفضية للاعب حسام مختار وزن 70 كجم ناشئين - الميدالية الفضية كاتا جماعى بنات - الميدالية البرونزية للاعب كريم وليد كاتا فردى شباب - الميدالية البرونزية للاعبة نور إيهاب وزن فوق 59 كجم شابات - الميدالية البرونزية للاعب محمود جابر وزن 76 كجم شباب - الميدالية البرونزية للاعب مؤمن سعيد وزن 60 كجم تحت 21سنة - الميدالية البرونزية للاعب عبدالله هشام وزن 67 كجم تحت 21 سنة - الميدالية البرونزية للاعب عبدالله ممدوح وزن 75 كجم تحت 21سنة - الميدالية البرونزية للاعبة أحلام حمدى وزن 55 كجم تحت 21 سنة - الميدالية البرونزية للاعب يوسف عماد وزن 84 كجم تحت 21 سنة. ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه جميع اللاعبين خلال البطولة وحصولهم على لقب بطولة كأس العالم والعودة للريادة العالمية من جديد فى إنجاز كبير يضاف للعديد من الإنجازات التى تحققها الرياضة المصرية فى الفترة الحالية، ووجه رسالة للاعبين قائلاً: «شرفتونا». وفى نفس السياق، حرص أشرف صبحى على تهنئة مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه على هذا الإنجاز الذى يعتبر إضافة كبيرة للمنظومة الرياضية. المصرية.