ميسي: "رونالدو أفضل لاعب رأته عيني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

واجه النجم الأسطوري "ليونيل ميسي" لاعب برشلونة الإسباني العديد والعديد من النجوم الكبار أثناء مسيرته الممتدة كلاعب محترف منذ عام 2004.



ورغم ذلك، كشف صرح ميسي أن أفضل لاعب شاهده في حياته هو الأسطورة البرازيلية "رونالدو نازاريو دا ليما".

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وصرح ميسي لشبكة TYC قائلاً: "رونالدو ظاهرة بالفعل، هو أفضل من أي لاعب شاهدته في حياتي، إنه من عالم آخر".

ولسوء الحظ، لم يتزامل النجمين الكبيرين في فريق واحد على الإطلاق.

ومثل رونالدو برشلونة في موسماً وحيداً، حيث سجل 34 هدفاً في 37 مباراة، قبل أن يرحل نحو إنتر ميلان بسبب مشاكل مع إدارة البلوجرانا.