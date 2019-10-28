شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يراقب موهبة الأرجنتين "ميسي الصغير" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 أبرزت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية اليوم الاثنين، على أن نادي ريال مدريد يخطط للتعافد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب ماتياس سولي جوهرة نادي فيليز سارسفيلد والملقب بميسي الصغير.

وأوضحت صحيفة الإيطالية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ماتياس سولي ضمن اهتمامات ريال مدريد بشكل كبير نظرا لصغر سنه وموهبه الكبيرة الذي يشبه مواطنه ليونيل ميسي في طريقه لاعبه ومهاراته الكبيرة، وهو ما دفع مجلس إدارة النادي الملكيللتفكير في ضمه من نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

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