مفاجأة مدوية نجم ريال مدريد يخطط للرحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

كشفت صحيفة "أس الإسبانية" على أن إدارة نادي ريال مدريد لا تفكر في التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية، حيث تفضل استمرار الفريق على الحالة الذي عليها الآن حتى يتثى للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الاستفادة من كل الصفقات التي تعاقدت معها الإدارة الفترة الماضية، والتي كلفت خزينة الملكي 303 ملايين يورو .

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كما أضافت الصحيفة على أن ريال مدريد لا يفكر في التخلي أن أحد من لاعبيه خلال الميركاتو الشتوي لكن يبقى النجم الإسباني إيسكو مرشح بقوة لمغادرة قلعة الملكي وذلك بسبب غيابه عن تشكيلة الفريق الأساسية .

وهو ما يدفع اللاعب إلى الرحيل لرغبته في المشاركة بالنسخة المقبلة لبطولة كأس أمم أوروبا.

يذكر أن فريقي آرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين أبديا رغبة في التعاقد مع إيسكو في السابق، ولكن حتى الوقت الحالي لم يتحرك أي منهما لضمه.