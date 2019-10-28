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نابولي يعلن عن إصابة نجم فريقه بالرباط الصليبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

كشف نادي نابولي الإيطالي عن تعرض نجم دفاعه كيفين مالكيوت لإصابة خطيرة في الركبة خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بالتعادل مع سبال 1 / 1 أمس الأحد ضمن منافسات ، ومن المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوص الطبية.

 

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وأوضح النادي أن اللاعب أصيب بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي للركبة اليمنى، وسيخضع لمزيد من الفحوص في مركز طبي بالعاصمة روما غدا الثلاثاء.

 

ويقضي مالكيوت اللاعب المغربي الجنسية المولود في فرنسا، موسمه الثاني مع نابولي، الذي انضم إليه قادما من ليل الفرنسي.

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