- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يعلن عن إصابة نجم فريقه بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
كشف نادي نابولي الإيطالي عن تعرض نجم دفاعه كيفين مالكيوت لإصابة خطيرة في الركبة خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بالتعادل مع سبال 1 / 1 أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي، ومن المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوص الطبية.
وأوضح النادي أن اللاعب أصيب بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي للركبة اليمنى، وسيخضع لمزيد من الفحوص في مركز طبي بالعاصمة روما غدا الثلاثاء.
ويقضي مالكيوت اللاعب المغربي الجنسية المولود في فرنسا، موسمه الثاني مع نابولي، الذي انضم إليه قادما من ليل الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يعلن عن إصابة نجم فريقه بالرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.