شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يعقد شراكة مع كوكاكولا لرعاية الفريق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي توقيع عقد شراكة مع شركة "كوكاكولا" العالمية لرعاية الفريق رسمياً خلال المرحلة المقبلة.

وأذاع حامل لقب الدوري الإيطالي عن الخبر عبر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت. Advertisements وذكر مسئولى السيدة العجوز أن حفل التوقيع مع كوكاكولا سيتم خلال ملعب أليانز بمدينة تورينو، على أن يتم إقرارها كراعي رسمى خلال المتجر الرئيسي للنادي. وصرح مسئول الإيرادات في يوفنتوس "جورجيو ريتشي" : " نحن نسعى لتطوير إستراتيجية النادي التسويقية، وعلامة كوكاكولا التجارية تناسب طموحاتنا تماماً". ويستضيف يوفنتوس نادي جنوى في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي الأربعاء المقبل بملعب أليانز.

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