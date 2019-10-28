يايا توريه يتهم "الفيفا" بالعنصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

اتهم اللاعب الايفواري يايا توريه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بأنها لا تهتم بالعنصرية في الملاعب وهم كثيرين الكلام فقط.



وقال يايا توريه في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن المسؤولون في الفيفا لا يبذلون ما يكفي لمعالجة مسألة العنصرية في كرة القدم.

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وتابع: "التفكير في الأحداث الأخيرة خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الاوروبية عام 2020 في انكلترا ، وقال لاعب ساحل العاج السابق في هذا الصدد".

وقال "إنهم يتحدثون دائما. بلاه ، بلاه ، بلاه ، وماذا؟" لم يتغير شيء.

وأختتم حديثه: "الناس من "الفيفا" لا يهتمون على أي حال لأننا نتحدث عن هذا ، لكنه لا يزال مستمراً. لا أريد أن أقول إنني لست قلقًا. أنا قلق."