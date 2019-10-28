جوارديولا يتذكر فترته مع برشلونة في مقابلة صحفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

بمزيد من الحنين تحدث المدير الفني الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي حول فترته مع نادي برشلونة الإسباني.



وإختص بيب النجم الكبير "ليونيل ميسي" في حديثه لراديو كالتونيا الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال بيب: "أخبرني القائمون على فريق الشباب بوجود لاعب إستثنائي، يسجل كثيراً ويرواغ بشكل رائع رغم ضآلة جسمه".

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وتابع: "رأيته في أحد المتاجر رفقة والده، بدأ معنا الفترة التحضرية في إسكتلندا، سجل الكثير من الأهداف، إعتقدت أنني أمام لاعب من الطراز الرفيع".

وأضاف: " حينما كنت أراه، أعتقد أن برشلونة قادر على هزيمة أي خصم".

وأتم: " كانت فترة رائعة في برشلونة، كان الجميع يسود بينهم الأحترام المتبادل".

وأشرف بيب على تدريب البارسا بين عامي 2008 و 2012 وتوج بـ 14 لقب في أفضل فترة في تاريخ برشلونة.