جماهير الأهلي تضغط على جروس بالموسى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين - جدة

مارست جماهير الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ضغطا مبكرا على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس بعد أن بدأ إشرافه على الفريق بالخسارة أمام الحزم 1-2 في الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك خشية تكرار الأخطاء في الديربي المرتقب أمام الاتحاد الخميس المقبل ضمن الجولة التاسعة، وخاصة أن المباراة بملعب الأهلي.

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وسجلت الجماهير قلقها من استمرار المدرب في إبعاد لاعب المحور نوح الموسى بعد أن فعل ذلك في مباراة الحزم، علما بأن الموسى كان إحدى أدوات نجاح المحمدي في خط الوسط، وساعد الفريق كثيرا في الجولات الأربع الماضية على تحقيق نتائج إيجابية.

ولم يخسر الأهلي بحضور الموسى في الجولات الماضية التي حقق فيها فريقه 3 انتصارات على الفتح والفيحاء والتعاون، فيما تعادل سلبا مع النصر، إلا أن جروس أعاده لدكة البدلاء في مباراة الحزم التي خسرها الأهلي.

من جهة أخرى عاود الفريق تدريباته استعدادا لمباراة الديربي، حيث أحاط جروس اللاعبين بالأخطاء التي صاحبت مباراة الحزم، مطالبا بالتصحيح في مباراة الاتحاد التي تشكل أهمية كبيرة.