مواجهة نارية بين متصدر ووصيف الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري اليوم ضمن الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى 5 مباريات.

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة يستضيف القادسية المتصدر برصيد 23 نقطة ضيفه الثقبة الوصيف بـ 19 نقطة في قمة مباريات الجولة، ويستقبل الباطن الرابع بـ 19 نقطة على ملعبه ضيفه نجران التاسع بـ 15 نقطة، فيما يحل جدة صاحب المركز الـ16 برصيد 11 نقطة ضيفا على الطائي الخامس بـ 16 نقطة في حائل.

وفي جازان يلتقي حطين الـ18 برصيد 9 نقاط والشعلة الـ12 بـ 11 نقطة، فيما يواجه أحد الـ11 بـ 14 نقطة ضيفه الجيل صاحب المركز الـ14 بـ 11 نقطة على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.