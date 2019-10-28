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مواجهة نارية بين متصدر ووصيف الأولى

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري اليوم ضمن الجولة الـ11 من دوري الأمير للدرجة الأولى 5 مباريات.

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة يستضيف القادسية المتصدر برصيد 23 نقطة ضيفه الثقبة الوصيف بـ 19 نقطة في قمة مباريات الجولة، ويستقبل الباطن الرابع بـ 19 نقطة على ملعبه ضيفه نجران التاسع بـ 15 نقطة، فيما يحل جدة صاحب المركز الـ16 برصيد 11 نقطة ضيفا على الطائي الخامس بـ 16 نقطة في حائل.

وفي جازان يلتقي حطين الـ18 برصيد 9 نقاط والشعلة الـ12 بـ 11 نقطة، فيما يواجه أحد الـ11 بـ 14 نقطة ضيفه الجيل صاحب المركز الـ14 بـ 11 نقطة على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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