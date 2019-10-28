رئيس الهيئة يكرم نجوم الإنجازات الخارجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس أبطال منتخب السنوكر ومنتخب المبارزة الذين حققوا إنجازات في عدد من البطولات الدولية والإقليمية، وذلك بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي خلال لقائه باللاعبين إنهم يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف «الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأبنائنا اللاعبين لرفع العلم السعودي في كافة المحافل المختلفة»، مشيرا إلى أنه في اجتماعه الأخير مع رؤساء الاتحادات الرياضية وضعوا آلية جديدة لدعم الاتحادات، وذلك ضمن خطة تستغرق 4 أعوام، حتى يمكن للاتحادات الرياضية التخطيط والترتيب للمعسكرات والبطولات قبل تنفيذها وإقامتها بفترة زمنية طويلة.