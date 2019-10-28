شكرا لقرائتكم فايلر يخصص فقرة "تسديد الكرة بالرأس" للاعبي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانتظم الثنائي وليد سليمان وحمدي فتحي لاعبا الأهلي فى مران الفريق الذى أقيم فى ملعب التتش بالجزيرة بعدما حصل الثنائي على راحة أمس الأحد بينما تغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق حيث دخل اللاعب في قائمة منتخب مصر أمس وحصل على راحة من قبل السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.
وحصل عدد كبير من لاعبى الأهلى على راحة من المران وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وقفشة وحسين الشحات وعمرو السولية بالإضافة إلى الرباعي الأجنبي أزارو وجيرالدو وأجايي وديانج كما يغيب الرباعي رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير للانضمام إلى المنتخب الأولمبي.
وشهد مران الأهلى ظهور حمزة فتحي حارس جديد تم تصعيده لأول مرة في تدريبات الفريق الأول لتعويض غياب الثنائي محمد الشناوي لانضمامه الفترة المقبلة في معسكر منتخب مصر بالإضافة إلى غياب مصطفى شوبير لانضمامه إلى المنتخب الأولمبي.
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