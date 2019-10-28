شكرا لقرائتكم السفير اليابانى بالقاهرة: تكريم محمد رشوان لجهوده فى نشر لعبة الجودو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نوكى ماساكى السفير اليابانى بالقاهرة أن تكريم السفارة لمحمد رشوان بطل الجودو السابق يأتى نظرا للجهود التى يبذلها فى نشر لعبة الجودو على كافة المستويات . وأضاف السفير اليابانى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن المباراة التى خاضها رشوان فى نهائي أولمبياد لوس انجلوس شهدت أخلاق عالية مو البطل المصرى والذى توج بالميدالية الفضية وجائزة اللعب النظيف والذى يأتى تكريمه اليوم لمساهمته فى نشر اللعبة وتعزيز التعاون بين مصر واليابان ويكرم السفير الياباني محمد رشوان نيابة عن امبراطور اليابان ومن المقرر أن يتم تسليمه قلادة الأمبراطور اليابانى . Advertisements وحرص حسن صقر رئيس المجلس القومى للشباب والرياضة السابق على حضور تكريم السفارة اليابانية لمحمد رشوان بطل الجودو السابق . كما حضر احمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب السابق و الفنان سامح الصريطى وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية وكذلك مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو ومرزوق محمد نائب رئيس الاتحاد . كان إمبراطور اليابان قد قرر منح محمد رشوان قلادة الشمس المشرقة الأشعة الفضية .

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