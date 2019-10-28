شكرا لقرائتكم عقد اجتماع مجلس الأهلي بدون الخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبحث المجلس في اجتماعه أيضًا استكمال الخطة الإنشائية في فروع النادي الثلاثة وكافة الترتيبات الخاصة بتدشين فرع الأهلي الرابع بالتجمع الخامس.
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