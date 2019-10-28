شكرا لقرائتكم مدرب حراس مرمى الأهلى يقود تدريبات قوية لحراس الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك في المران، على لطفي وأحمد طارق وحمزة حسين الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين.
بينما أدى شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم اليوم بالإضافة إلي تدريبات خفيفة في ملعب التتش، وفقا للبرنامج الذي يقوم الجهاز الفني بتنفيذه مع بعض اللاعبين.
وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات بالكرة، ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمرحلة ما بعد فترة توقف الدوري.
وكان الأهلي قد استأنف مرانه مساء أمس على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة، ومن المقرر ان تكتمل صفوف الفريق في مران غد الثلاثاء بعد عودة الأفارقة وبعض اللاعبين الذين حصلوا على راحة إضافية.
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