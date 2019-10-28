شكرا لقرائتكم بنى سويف يتصدر مجموعتة بـ 6 نقاط بعد فوزة على سوهاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى سلسلة نتائجه الجيدة وحقق الفوز على سوهاج خارج ملعبه بهدف مقابل للاشئ أحرزه هدافه كريم أشرف فى مستهل مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بنى سويف إلى 6 نقاط فى صدارة ترتيب المجموعة ، بينما تجمد رصيد سوهاج عند نقطة وحيدة جمعها من الجولة الأولى بعد تعادله أمام المنيا .

كان بنى سويف قد حقق فوزا كبيرا فى الجولة الأولى على شبان قنا برباعية نظيفة على ستاد بنى سويف ، واكد حسن موسى مديره الفنى أن الفريق يطمح خلال الموسم الحالى للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء والشهرة بعدما ضاع الحلم فى الموسم الماضى فى المباريات الأخيرة لصالح أبناء الجنوب الفريق الأسوانى ، مؤكدا انه دعم صفوف الفريق جيدا وسيخوض كافة المباريات بنظام الكئوس .