شكرا لقرائتكم ثلاثي الزمالك يخوض تدريبات بدنية فى مران المنتخب الوطني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينضم غدا للتدريبات الثنائى طارق حامد ومحمود علاء لاعبا الزمالك للتدريبات، بينما يعود حسام حسن للمشاركة في تدريبات فريقه نادي سموحة حيث يستأنف الفريق السكندرى تدريباته غدا بعدما فضل حسام البدرى انتظام اللاعب فى صفوف فريقه علي أن ينضم لمعسكر الفراعنة 5 نوفمبر المقبل ببرج العرب.
ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١ يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل.
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