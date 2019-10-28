شكرا لقرائتكم ثلاثي الزمالك يخوض تدريبات بدنية فى مران المنتخب الوطني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الثلاثي عبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو وحسام حسن لتدريبات بدنية في مران المنتخب الوطنى الذي أقيم اليوم بملعب حرس الحدود بواسطة أنيس الشعلالى المعد البدنى للمنتخب وبحضور الجهاز الفنى بقيادة الكابتن حسام البدرى المدير الفني ومحمد بركات مدير الفريق، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.

وينضم غدا للتدريبات الثنائى طارق حامد ومحمود علاء لاعبا الزمالك للتدريبات، بينما يعود حسام حسن للمشاركة في تدريبات فريقه نادي سموحة حيث يستأنف الفريق السكندرى تدريباته غدا بعدما فضل حسام البدرى انتظام اللاعب فى صفوف فريقه علي أن ينضم لمعسكر الفراعنة 5 نوفمبر المقبل ببرج العرب.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١ يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل.