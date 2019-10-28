شكرا لقرائتكم 3 لاعبين بالمنتخب يتخلص منهم البدرى بعد مباراتى كينيا وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوى حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الأول التخلص من ثلاثة لاعبين في صفوف الفراعنة عقب انتهاء المعسكر الجاري والذى ينتهى يوم 19 نوفمبر المقبل بلقاء مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات الجولة الأولى والثانية لبطولة أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويسعى البدري لتجديد دماء المنتخب بلاعبين شباب والتخلص تدريجيا من الحرس القديم واعداد جيل واعد للمنتخب.

وعلم "الخليج 365" أن هناك ثلاثة لاعبين سيودعون الانضمام للمنتخب فى عهد البدرى خلال تواجدهم الأخير بمعسكر نوفمبر وخوض لقائي كينيا وجزر القمر .

وتصدر الجوكر أحمد فتحي لاعب الأهلي أسماء اللاعبين الأربعة، حيث يعتمد عليه البدرى مؤقتا كما أنه موقفه ألأخير من رفض منح شارة الكابتن لـ محمد صلاح أثار استياء الجهاز الفني، بالإضافة الى وجود أكثر من لاعب مميز يجيد اللعب فى هذا المركز مثل محمد هانى ورجب بكرا وأحمد أيمن منصور .

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اللاعب الثاني الذى سيخرج من حسابات البدرى نهائيا عقب مباراة جزر القمر هو محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش كأحد الأسماء التي يرغب البدري في التخلص منها في الفترة المقبل، حيث اتفق أيمن طاهر مدرب الحراس على منح الفرصة من جديد لـ أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

أما أكبر المفاجآت ستكون في استبعاد أحمد حسن كوكا من المعسكرات المقبلة في ظل عودة ثنائي الهجوم صلاح محسن ومصطفى محمد من المنتخب الأولمبي، حيث يسعى البدري لتغيير الخط الأمامي والاعتماد على لاعبين صاعدين لتدعيم هذا الخط الذي يعانى في الفترة الأخيرة.