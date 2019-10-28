شكرا لقرائتكم اتفاقية شراكة بين الاتحاد السعودي وجمعية أصدقاء اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وتم توقيع الاتفاقية بمقر الاتحاد في الرياض، بين ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، وماجد عبدالله رئيس الجمعية.

وقال الاتحاد السعودي في بيان صحافي له: يأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد في سبيل الدعم والاهتمام باللاعبين السعوديين السابقين الذين ساهموا في صناعة الإنجازات للكرة السعودية، إضافة إلى سعي الجمعية لتعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والقطاعات الخاصة لدعم المستفيدين من الجمعية.

وأعرب ياسر المسحل عن ثقته في أن تحقق الاتفاقية كافة الجوانب الإيجابية، وأن تحقق الخدمات النوعية للاعبين وأسرهم تقديرا وعرفانا لما قدموه للكرة السعودية.

وأبدى ماجد عبدالله سعادته مؤكدا أن الاتحاد السعودي شريك رئيسي في تقدير هؤلاء النجوم، وقال: أشكر الاتحاد السعودي على تجاوبه السريع واهتمامه بخدمة مستفيدي الجمعية، وأتمنى أن تؤتي الاتفاقية ثمارها وتسهم في تطوير الخدمات المقدمة للاعبين القدامى وأسرهم.