شكرا لقرائتكم رينار يوافق على تفريغ لاعبي الهلال للنهائي الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال بالسماح للاعبي الفريق بالعودة إلى ناديهم بعد نهاية مباراة الأخضر أمام أوزباكستان والتي ستقام في 14 نوفمبر المقبل، ضمن ختام الدور الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال حساب المنتخب السعودي في "تويتر" يوم الاثنين: جاء قرار سماح مدرب الأخضر للاعبي الهلال، تقديرا لمهمة الفريق الوطنية التي سيخوضها في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي سيجمع فريقي الهلال وأوراوا الياباني يوم 24 نوفمبر، حيث تقرر أن يلعب المنتخب مباراته الودية أمام باراغواي في 19 نوفمبر دون مشاركة لاعبي فريق الهلال.