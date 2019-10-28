شكرا لقرائتكم أياكس يرفض التنازل عن مدربه لمصلحة بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، مارك أوفرمارس يوم الاثنين، أن ناديه ليس مستعدا للتنازل عن مدربه إيريك تين هاغ لصالح نظيره بايرن ميونخ الألماني نظير أي مقابل مادي في حال رغب الأخير في الفوز بخدمات المدرب الهولندي.

وقال أوفرمارس في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" التليفزيونية: علينا أن نتحلى بالواقعية، عندما تقوم الأندية الكبيرة بإغراءك فسيكون عليك أن تقدر هذا. عندما يتعلق الأمر بمستقبل اللاعبين فدائما ما نفكر بسخاء وهذا أيضا يعود بأثاره على المدرب ويمتد عقد تين هاغ مع أياكس حتى يونيو 2022.

وكان تين هاغ قد قال مؤخرا في مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية أنه إذا قام بايرن ميونخ باستدعائه فإنه لا يستبعد حدوث أي شيء. وشغل تين هاغ (49 عاماً) منصب المدير الفني للفريق الرديف لبايرن ميونخ قبل أن ينتقل إلى أوترخت ثم أخيرا إلى أياكس أمستردام في 2017 وحصد تين هاغ لقبي الدوري والكأس المحليين مع أياكس أمستردام، كما فاز أيضا بلقب وحيد في بطولة كأس السوبر ولكنه أخفق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد سقوطه أمام توتنهام الإنجليزي.