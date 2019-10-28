شكرا لقرائتكم مارتينيز يغيب عن مواجهة بايرن وبوخوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ أن المدافع خافي مارتينيز سيغيب عن مواجهة بوخوم في الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم يوم الثلاثاء لعدم تعافيه من إصابة عضلية.

وغاب مارتينيز أيضا عن انتصار بايرن 2-1 على يونيون برلين يوم السبت بعد إصابته في الفوز على أولمبياكوس في اليونان بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وقال كوفاتش للصحافيين يوم الاثنين: لم يتعاف خافي من الإصابة حتى الآن. قد ننتظر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وباستثناء مارتينيز وبعض المصابين منذ فترة طويلة فان باقي التشكيلة في حالة طيبة.

Advertisements

ويفتقد بايرن بالفعل ثنائي الدفاع نيكلاس شول، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الدوري الأسبوع الماضي، والفرنسي لوكاس هرنانديز الذي يعاني من إصابة خطيرة في الكاحل.

ويتعرض كوفاتش لضغوط متصاعدة إذ لا يقدم بايرن أداء مقنعا في الدوري حتى الآن ويحتل المركز الثاني متأخرا بنقطة عن بروسيا مونشنغلادباخ.

ووسط تكهنات واسعة في وسائل إعلام عن بحث النادي عن خليفة له قال مدرب بايرن إنه يجب منح المدربين المزيد من الوقت لاثبات قدراتهم.