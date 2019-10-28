«المنازعات» تحفظ قضية باتنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حفظت لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار عيسى صالح قضية لاعب الجزيرة مراد باتنا بعد أن قام الوحدة بإرسال خطاب إلى اللجنة يعلن خلالها تنازله عن الشكوى المقدمة منه ضد اللاعب الذي قام بفسخ تعاقده مع النادي والانضمام إلى الجزيرة.

وفي شأن آخر، سقط حق لاعب عجمان السابق صالح بشير في المطالبة بمستحقات له بعد أن مر على الشكوى عامان، وفق الفقرة الأخيرة من المادة 3 من لائحة فض المنازعات والمادة 70 من لائحة أوضاع اللاعبين، حيث قدم عجمان دفوعاً بذلك إضافة الى تقديم مخالصة من اللاعب، بحسب اللجنة.

كما وافقت لجنة فض المنازعات على عرض التسوية المقدم من اللاعب محمد الشحي مع ناديه السابق الوحدة، وكذلك التسوية بين أميرالدو وناديه السابق الظفرة.