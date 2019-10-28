شكرا لقرائتكم خبر عن «المنازعات» تحفظ قضية باتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حفظت لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار عيسى صالح قضية لاعب الجزيرة مراد باتنا بعد أن قام الوحدة بإرسال خطاب إلى اللجنة يعلن خلالها تنازله عن الشكوى المقدمة منه ضد اللاعب الذي قام بفسخ تعاقده مع النادي والانضمام إلى الجزيرة.
وفي شأن آخر، سقط حق لاعب عجمان السابق صالح بشير في المطالبة بمستحقات له بعد أن مر على الشكوى عامان، وفق الفقرة الأخيرة من المادة 3 من لائحة فض المنازعات والمادة 70 من لائحة أوضاع اللاعبين، حيث قدم عجمان دفوعاً بذلك إضافة الى تقديم مخالصة من اللاعب، بحسب اللجنة.
كما وافقت لجنة فض المنازعات على عرض التسوية المقدم من اللاعب محمد الشحي مع ناديه السابق الوحدة، وكذلك التسوية بين أميرالدو وناديه السابق الظفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر «المنازعات» تحفظ قضية باتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.