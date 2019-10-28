شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يستعد للدوري بمعسكر 6 أيام في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري القاهرة الخميس المقبل للدخول في معسكر مغلق بدولة الإمارات، استعداداً لاستئناف مشواره في الدوري المصري الممتاز الذي يحمل نادي القرن لقبه في الأعوام الأربعة الماضية.

وكشف مصدر بالنادي أن الفريق الأحمر سيغادر إلى دبي لإقامة معسكر مغلق يستمر لمدة ستة أيام فقط، موضحاً أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي توجه إلى دبي للإعداد للمعسكر، ويجري الاتفاق على ملاعب التدريب والخيارات ما بين نادي النصر وشباب الأهلي دبي.

وأوضح المصدر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بصدد حسم عدد المباريات الودية وأطرافها.

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