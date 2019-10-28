رياضة | رونالدو يكشف عن هدفه الفترة القادمة.. ويوجه نصيحة إلى لاعبي كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يكشف عن هدفه الفترة القادمة.. ويوجه نصيحة إلى لاعبي كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي عن هدفه الفترة القادمة في مسرته الكروية كما قام بتوجيه رسالة إلى لاعبي كرة القدم الحاليين.

هدف رونالدو الفترة القادمة

وكشف كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية عن هدفه الفترة القادمه قائلا: هدفي هو أن أبقى شابا مع تقدما في السن وأن أظل متواجد في الملاعب.

وتابع رونالدو تصريحاته قائلا: أخبرني عن لاعب واحد من نفس عمري يلعب مع فريق في مستوى ناد يوفنتوس.

وأضاف رونالدو: لا شئ يقع عليك وأنت تسير من السماء , لم أكن أصل لكل هذا لولا العمل بجد والتضحيات وهذا ما يجب أن يقوم به أي فرد.

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نصيحة رونالدو لبعض لاعبو كرة القدم

وقدم رونالدو نصيحة إلى بعض لاعبي كرة القدم قائلا: إذا كنت ترغب في الاستمرار لأطول وقت ممكن في لعب كرة القدم عليك أن تظل تدرب جيدا وتعمل بجد لتتمكن من المحافظه على مستواك.

مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 13 مباراة حتى الآن خلال هذا الموسم مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين وحصد مع الفريق لقب الدوري الإيطالي.

ترتيب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.