رياضة | الزمالك يحسم مصير ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك موقف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعد مطالبة البعض بإقالة المدرب في الفترة القادمة .

وطالبت جماهير الزمالك سرعة تدخل إدارة النادي لإقالة ميتشو من تدريبات الفريق بسبب تراجع الأداء والنتائج في المرحلة الماضية خاصة بعد خسارته أمام الأهلي في السوبر والفوز على الفريق السنغالي بهدف نظيف في الإياب في مباراة لم يقدم فيها الفريق الأبيض مستوي جيد.

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وبالرغم من بعض المطالب بإقالة ميتشو، إلا أن هناك ثقة كبيرة داخل مجلس الإدارة في المدير الفني ولا يوجد أي قرار رسمي حول إقالته من التدريبات.

ويسعي الزمالك للحفاظ على مدربه لضمان استقرار الفريق وعدم إجراء تعديلات فى الجهاز الفنى بشكل مبكر مع منح المدرب الفرصة الكاملة هذا الموسم.

وكان الزمالك قد حسم التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق جيرانسيون السنغالي بهدف نظيف في الإياب وكان الأبيض قد خسر لقاء الذهاب 2-1 خارج الديار.