رياضة | أخبار محمد صلاح اليوم الإثنين 28 أكتوبر: أخر تفاصيل إصابة صلاح والكشف عن مدة غيابه والبشري السارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار محمد صلاح اليوم الإثنين 28 أكتوبر: أخر تفاصيل إصابة صلاح والكشف عن مدة غيابه والبشري السارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الإثنين 28 أكتوبر الجاري.

"أخبار صلاح اليوم"

مدة غياب صلاح عن المباريات

اشتكى محمد صلاح نجم فريق ليفربول من الإصابة في مباراة توتنهام، والتي انتهت بفوز فريقه 2-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات محمد صلاح مهددًا بالغياب عن قمة ليفربول ومانشستر سيتي يوم 10 نوفمبر المقبل وذلك بحسب الصحفي الإنجليزي.

وكتب ديفيد مادوك الذي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أخبار سيئة في ليفربول.. محمد صلاح وضع علبة ثلج على كاحله وهو يسير في النفق المؤدي إلى غرف الملابس".

وتابع مادوك: "هناك شكوك الآن حول إمكانية مشاركة صلاح أمام مانشستر سيتي يوم.. مو صلاح لهذه الإصابة في الكاحل قبل فترة التوقف الدولي وأبعدته 3 أسابيع".

كلوب يعلق على إصابة صلاح

علق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على إصابة الدولي المصري محمد صلاح التي تعرض لها اليوم مع الريدز ضد توتنهام، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة العاشرة للبريمير ليج.

وقال يورجن كلوب في تصريحات عقب المباراة:" محمد صلاح خرج بسبب إصابته في الكاحل ولكنها ليست إصابة خطيرة".

وعن لقاء توتنهام علق كلوب قائلا:" لقد لعبنا بشكل جيد وحافظنا على هدوئنا بعد تلقينا هدف مبكر، أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن كل ما علينا فعله هو تغيير النتيجة فقط لأن كل شيء كان مثاليًا ، قمنا بتغيير الخطة وآليسون كان رائعا بتضييق الزاوية على سون في بداية الشوط".

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة فى أنكل القدم الأيسر في الدقيقة 85 ليترك أرض الملعب ويحل بدلا منه اللاعب جو جوميز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول الي النقطة 28 متصدرا ترتيب جدول المسابقة ، بينما تجمد فريق توتنهام فى المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة .

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"أخبار صلاح الآن"

نيفيل يهاجم محمد صلاح

شن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق جاري نيفل أسطورة نادي مانشستر يونايتد هجوما عنيفا علي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بعد انتهاء مباراة الريدز أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال نيفيل عن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورت عقب انتهاء مباراة ليفربول و توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج" عن صلاح أنه مازال لديه العادة ان يدخل منطقة الجزاء ويسقط، انها تصرفات مسرحيّة من صلاح.

صلاح رجلا لمباراة ليفربول وتوتنهام

استعرض الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائمة اللاعبين الحاصلين علي جائزة أفضل لاعب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول و توتنهام التي كانت على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

صلاح يتراجع في ترتيب هدافي العالم

تراجع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في قائمة ترتيب هدافي العالمي التي نشرها موقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم بالإحصائيات في كرة القدم.

واحتل محمد صلاح المركز رقم 149 في قائمة هدافي جميع دوريات العالم إذ أحرز صلاح 14 هدفًا هذا العام ، ومرر 6 تمريرات حاسمة بعد مشاركته في 27 مباراة خلال عام 2019 أي أنه يسجل هدفًا كل 170 دقيقة.

وتواجد الفرعون المصري على صعيد الدوريات العشرة الأكبر في أوروبا في المركز السابع والعشرين متقدمًا على كريستيانو رونالدو صاحب المركز66 ومتأخرًا عن ساديو ماني بـ10 مراكز إذ يحتل المركز السابع عشر.

وتصدر القائمة المكسيكي كارلوس فيلا، والذي أحرز هذا العام 34 هدفًا مع ناديه لوس أنجلوس وخلفه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي المركز الثاني برصيد 30 هدفًا ثم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي برصيد 29 هدفًا.

صلاح يشارك في تدريبات ليفربول رغم الإصابة

شارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تدريبات فريقه اليوم الاثنين بمقر النادي ميلوود استعدادا لمواجهة أرسنال المقبلة ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية رغم تعرضه للإصابة في مباراة فريقه ليفربول امام توتنهام في مباراة أمس ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقالت شبكة سكاي سبورت العالمية ان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي تدرب بشكل طبيعي اليوم الاثنين مع الفريق رغم خروجه مصابا أمام توتنهام لتقل المخاوف حول إصابته وأضافت الشبكة العالمية ان اللاعب الدولي الكميروني جويل ماتيب أيضًا كان حاضرًا في الحصة التدريبية صباح اليوم لكنه تدرب بعيدًا عن المجموعة حيث يواصل التعافي من إصابته في الركبة للعودة للمشاركة مرة أخري.