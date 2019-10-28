رياضة | فالفيردي يحذر برشلونة ويعلن أول الغائبين عن مواجهة بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يحذر برشلونة ويعلن أول الغائبين عن مواجهة بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن مواجهة بلد الوليد يوم غد الثلاثاء في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوربي.

وقال فالفيردي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: نعود مرة أخرى للدوري بعد نهاية اسبوع غير عادية لقد كانت عطلة نهاية أسبوع غريبة، يجب علينا ان نكون نتبهين من فريق بلد الوليد فهو فريق يقدم في اداء جيد وحصل على 14 نقطة وكانت ثمانية منها خارج ارضه يجب ان نكون حذرين من امام بلد الوليد

وعن فرصة مشاركة أومتيتي قال: اومتيتي لم يتدرب مع الفريق يوم الامس ولكن سوف ننتظر لا يوجد شك حول عدم لحاق اومتيتي لمباراة الغد من الصعب ان يلعب اومتيتي أمام بلد الوليد.

وعن تأجيل الكلاسيكو قال: تأجيل الكلاسيكو لا يضرنا أكثر من مدريد سنلعب الكلاسيكو عندما يأتي الوقت للمباراة