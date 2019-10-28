رياضة | انفراجة في أزمة ستاد بورسعيد

تقرر العمل على تطوير ستاد النادي المصري ببورسعيد من إحدى الشركات المختصة بتطوير الملاعب اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

انفراجة في أزمة ستاد المصري والتطوير على مستويات عالمية



وتقدم مجلس إدارة النادي المصري وجماهيره العريقة بالشكر للدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة وذلك للجهد الذي قدمه في ملف تطوير ستاد النادي المصري، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للفريق.

ويؤكد النادي المصري عبر موقعه ان تطوير النادي بما يتناسب مع كود “الفيفا” من خلال شركة “إستادات” ما كان له ان يتحقق الا بجهد مخلص دؤوب من مشجع محب للنادي قبل ان يكون نائباً عن بورسعيد مع السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب .

ويوضح النادي لجماهيره العريقه انه قد تلقي خطاباً رسمياً من شركة إستادات يفيد ببدء تسلم الشركه الاستاد يوم الخميس القادم.

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هذا وقد أكد الاستاذ سمير حلبية رئيس النادي ان النائب محمود حسين قدم للنادي المصري دعماً ومساندة كبيرة خلال الأعوام السابقه سواء في مشكله الضرائب او الدعم المالي الذي قدم من هيئه قناه السويس او ملف عوده النادي المصري للعب بملعبه او ملف تطوير الاستاد والدي استطاع خلاله ان يحصل علي الموافقات من وزير الشباب التي من شأنها تحقيق مطالب شعب بورسعيد في أن يكون للنادي المصري استاد يضاهي الاستادات العالمية.

من ناحية أخرى أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق كوت دي اور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالث من نوفمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويضم الطاقم التحكيمي الذي ينتمي إلى بوركينا فاسو كل من بوريما سانوجو حكماً للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعداً أول وايسيبيري ياميجو مساعداً ثانياً وحميدو ديرو حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى أومورهو سيستيليو من جنوب السودان.