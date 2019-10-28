رياضة | ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الأسبوع الحادي عشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الأسبوع الحادي عشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري الدرجة الإسباني غدا الثلاثاء بمواجهتين من العيار الثقيل.

ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الأسبوع الحادي عشر

ويحل نادي أتليتكو مدريد ضيفا على ديبورتيفو ألأفيس في الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب مينديزوروزا، ويستقبل برشلونة نظيره بلد الوليد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ولم يلعب ريال مدريد أو برشلونة مباراة الجولة الماضية، حيث كان من المقرر أن يلتقي الفريقان في كلاسيكو الأرض على ملعب الكامب نو السبت الماضي، إلا أن الاحتجاجات السياسية في إقليم كتالونيا جعلت رابطة الليجا الإسبانية يتخذ القرار بتأجيل اللقاء ليوم 18 ديسمبر القادم.

ويأمل برشلونة في استعادة الصدارة بعدما نجح نادي غرناطة في انتزاعها الجولة الماضية مستغلا عدم خوض البلوجرانا لمباراته بالأسبوع العاشر.

ونستعرض جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة اليوم:

غرناطة 20 نقطة

برشلونة 19 نقطة

ريال سوسيداد 19 نقطة

اتليتكو مدريد 19 نقطة

Advertisements

إشبيلية 19 نقطة

ريال مدريد 18 نقطة

فياريال 17 نقطة

بلد الوليد 14 نقطة

أوساسونا 14 نقطة

اتليتك بيلباو 13 نقطة

خيتافي 13 نقطة

فالنسيا 13 نقطة

ليفانتى 11 نقطة

الافيس 11 نقطة

مايوركا 10 نقاط

إيبار 9 نقاط

سيلتا فيجو 9 نقاط

ريال بيتيس 9 نقاط

إسبانيول 8 نقاط

ليجانيس 5 نقاط