رياضة | طاقم تحكيم بوركينابي لإدارة مباراة الإياب بين المصري وكوت دي أور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم بوركينابي لإدارة مباراة الإياب بين المصري وكوت دي أور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق كوت دي اور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالث من نوفمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

طاقم تحكيم بوركيني لمواجهة كوتي دي أور



ويضم الطاقم التحكيمي الذي ينتمي إلى بوركينا فاسو كل من بوريما سانوجو حكماً للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعداً أول وايسيبيري ياميجو مساعداً ثانياً وحميدو ديرو حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى أومورهو سيستيليو من جنوب السودان.