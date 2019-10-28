رياضة | رونالدو يتحدث عن التنافس مع ميسي.. ويختار أفضل هدف في مسيرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يتحدث عن التنافس مع ميسي.. ويختار أفضل هدف في مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏تحدث اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق ونادي يوفنتوس الإيطالي الحالي في تصريحات صحفية عن التنافس بينه و بين اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

كريستيانو رونالدو يتحدث عن التنافس مع ميسي

وقال رونالدو:" أن نكون أمام بعضنا البعض في إسبانيا فهذا سمح لنا بأن نكون أفضل وأكثر كفاءة في ريال مدريد شعرت بوجوده أكثر من مانشستر يونايتد الإنجليزي و يوفنتوس الإيطالي ، لذلك كان الضغط أكثر قليلاً ومن وجهة نظر معينة كان التنافس مفيداً ‎بيني وبين ليونيل ميسي".

تعرف على هدف كريستيانو رونالدو

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قال رونالدو:"هدفي أن أصبح صغيرًا مهما تقدم بي العمر، عليك أن تكون ذكيًا لتستمر، أخبرني عن لاعب لديه نفس الأداء الذي أقوم به في نفس العمر وفي فريق كبير مثل يوفنتوس الإيطالي، الموهبة بدون عمل لن تفيد، لا شئ يسقط من السماء، لم أكن لأصل لما حققته بدون العمل الشاق.

رونالدو يتحدث عن وصوله للهدف رقم 700

وعن وصوله للهدف رقم 700 قال اللاعب الدولي البرتغالي المحترف ضمن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي "إنه أمر مثير للإعجاب بكل تأكيد عدد قليل من اللاعبين وصلوا لهذا الرقم، عليك أن تتمتع بالموهبة وبدونها لا يمكنك فعل الكثير"

رونالدو يختار أفضل هدف في مسيرته الكروية

قال كريستاينو رونالدو"هدفي في مرمى يوفنتوس عندما كنت لاعبًا في صفوف ريال مدريد الإسباني ببطولة دروي أبطال أوروبا هو الأفضل على الإطلاق في مسيرتي الكروية".