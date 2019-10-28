رياضة | تعرف على مواجهات الدور الرابع بتمهيدى كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواجهات الدور الرابع بتمهيدى كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والفرق التى تأهلت مباشرة للتمهيدى الثالث وعددها ١٣ فريق هى قنا ، الألومنيوم ، سنورس ، القوصية ، القومي ، النجوم ، منتخب السويس ، الشرقية ، سبورتنج ، الأوليمبي ، أبوقير للأسمدة ، بيلا ، الجزيرة.
وعقب نهاية مباريات اليوم يكتمل عدد الفرق المتأهلة لور التالى ليصبح عددها ٣٠ فريق حيث تقام فيما بينهم مباريات الدور المقبل والذى سوف ينتهى بصعود ١٥ فريق لتنضم ل١٣ فريق الصاعدة مباشرة "باى" والتى سوف تتجنب خوض منافسات الدور المقبل ليصبح إجمالى الفرق ٢٨ فريق وهى إجمالى عدد الفرق التى ستخوض منافسات "دور ال٦٤".
ويتأهل من دور الـ "٦٤" ١٤ فريق لتنضم لفرق الدورى الممتاز وعددها ١٨ فريق ليكتمل بها فرق دور الـ "٣٢" للبطولة.
وفيما يلى مباريات الدور التمهيدى الثانى :
١ - الإعلاميين / طهطا
٢ - الواسطى / تليفونات بنى سويف
٣ - الفيوم / بتروچيت
٤ - الشرقية للدخان / العبور
٥ - القناة / بورفؤاد
٦ - الترسانة / المريخ
٧ - الترسانة / المريخ
٨ -دكرنس / نهضة العامرية
٩ - الزرقا / النصر
١٠ - بلدية المحلة / عرب الرمل
١١ - السنبلاوين / ميت الخولى
١٢ - المنصورة / نبروه
١٣ - كفرالشيخ / فاركو
١٤ - الحمام / غزل شبين
١٥ - بنى سويف / المنيا