رياضة | تعرف على مواجهات الدور الرابع بتمهيدى كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواجهات الدور الرابع بتمهيدى كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم مباريات الدور التمهيدى الأول بكأس مصر حيث أسفرت المباريات حسب القرعة التى أجريت فى وقت لاحق بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن تأهل ١٣ فريق مباشرة لور التمهيدى الثالث "باى" دون أن تخوض منافسات التمهيدى الثانى.

والفرق التى تأهلت مباشرة للتمهيدى الثالث وعددها ١٣ فريق هى قنا ، الألومنيوم ، سنورس ، القوصية ، القومي ، النجوم ، منتخب السويس ، الشرقية ، سبورتنج ، الأوليمبي ، أبوقير للأسمدة ، بيلا ، الجزيرة.

وعقب نهاية مباريات اليوم يكتمل عدد الفرق المتأهلة لور التالى ليصبح عددها ٣٠ فريق حيث تقام فيما بينهم مباريات الدور المقبل والذى سوف ينتهى بصعود ١٥ فريق لتنضم ل١٣ فريق الصاعدة مباشرة "باى" والتى سوف تتجنب خوض منافسات الدور المقبل ليصبح إجمالى الفرق ٢٨ فريق وهى إجمالى عدد الفرق التى ستخوض منافسات "دور ال٦٤".