رياضة | بني سويف يحقق الفوز الثاني على التوالي بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني سويف يحقق الفوز الثاني على التوالي بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف، من تحقيق الفوز الثاني، على التوالي، بدوري القسم الثاني، عقب بتخطيه، عقبة فريق سوهاج، بالفوز بهدف نظيف، اليوم الإثنين، في المباراة التي أقيمت في إفتتاح منافسات الأسبوع الثاني.
جاء هدف اللقاء عبر اللاعب كريم أشرف، في الدقيقة 33 الشوط الأول.
أدار اللقاء الحكم وليد عبد الرازق، وعاونة فرج السيد، وإسلام حمدي، وراقب اللقاء نشات توفيق.
وبذلك النتيجة، ارتفع رصيد بني سويف إلى 6 نقاط، بالمركز الأول، وتجمد رصبد النادي السوهاجي عند نقطة وحيدة بالمركز قبل الأخير.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت، تعادل الفريق السوهاجي مع المنيا بدون أهداف، وفاز بني سويف على شبان قنا 4-0.